Лавров: РФ готова содействовать Сомали в решении антитеррористических вопросов

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Москва настроена содействовать Сомали в решении вопроса борьбы с экстремизмом и терроризмом, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Сомали Хассаном Али Хайре на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы очень рады этой возможности встретиться на полях Генассамблеи, чтобы обсудить наши двусторонние отношения. Мы ценим историю нашей дружбы, и мы хотели бы содействовать Сомали в решении проблем экстремизма и терроризма", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ обсудил с Хасаном Али Хайре вопросы установления мира в Сомали при участии миротворческой миссии Африканского союза.

"В ходе беседы были рассмотрены вопросы, связанные с процессом сомалийского урегулирования, подчеркнута необходимость продолжения настойчивых усилий федерального правительства Сомали и международного сообщества по установлению мира в этой стране, - отметили в МИД РФ. - С российской стороны выражена поддержка действий федеральных властей и Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) на антитеррористическом направлении".

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития двусторонних отношений, подтвержден обоюдный настрой на наращивание взаимодействия в политической, торгово-экономической и других областях", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Утром во вторник российский министр уже провел встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, президентом Палестины Махмудом Аббасом, главой МИД Венгрии Петером Сийярто.