Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: РФ готова содействовать Сомали в решении антитеррористических вопросов

Политика
19 сентября, 21:08 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Глава МИД РФ на встрече с сомалийским премьер-министром Хасаном Али Хайре также обсудил вопросы установления мира в Сомали при участии миротворческой миссии Африканского союза

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Москва настроена содействовать Сомали в решении вопроса борьбы с экстремизмом и терроризмом, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Сомали Хассаном Али Хайре на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы очень рады этой возможности встретиться на полях Генассамблеи, чтобы обсудить наши двусторонние отношения. Мы ценим историю нашей дружбы, и мы хотели бы содействовать Сомали в решении проблем экстремизма и терроризма", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ обсудил с Хасаном Али Хайре вопросы установления мира в Сомали при участии миротворческой миссии Африканского союза.

"В ходе беседы были рассмотрены вопросы, связанные с процессом сомалийского урегулирования, подчеркнута необходимость продолжения настойчивых усилий федерального правительства Сомали и международного сообщества по установлению мира в этой стране, - отметили в МИД РФ. - С российской стороны выражена поддержка действий федеральных властей и Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) на антитеррористическом направлении".

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития двусторонних отношений, подтвержден обоюдный настрой на наращивание взаимодействия в политической, торгово-экономической и других областях", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Утром во вторник российский министр уже провел встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, президентом Палестины Махмудом Аббасом, главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017
Страны
Сомали Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
2
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
3
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
4
Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании
5
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
6
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама