Лавров: РФ готова содействовать Сомали в решении антитеррористических вопросов

Гамба: все призеры чемпионата России по дзюдо выступят на международных турнирахСпорт 19 сентября, 21:23
Президент Литвы: РФ отрабатывает сценарии нападения на западные страныМеждународная панорама 19 сентября, 21:21
Кандидат в помощники госсекретаря хочет предложить ЕС перейти на природный газ из СШАЭкономика и бизнес 19 сентября, 20:56
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечестваМеждународная панорама 19 сентября, 20:51
"Роснефть" считает апелляцию АФК "Система" односторонним отказом от мирового соглашенияЭкономика и бизнес 19 сентября, 20:39
Кузнецов не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Санкт-ПетербургеСпорт 19 сентября, 20:38
Брат Пабло Эскобара посоветовал создателям сериала "Нарко" нанять киллеровОбщество 19 сентября, 20:38
Макрон: Парижское соглашение по климату не будет пересмотреноМеждународная панорама 19 сентября, 20:23
"Нефтехимик" сделал Ягру предложение о переходе в клубСпорт 19 сентября, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Москва настроена содействовать Сомали в решении вопроса борьбы с экстремизмом и терроризмом, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Сомали Хассаном Али Хайре на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мы очень рады этой возможности встретиться на полях Генассамблеи, чтобы обсудить наши двусторонние отношения. Мы ценим историю нашей дружбы, и мы хотели бы содействовать Сомали в решении проблем экстремизма и терроризма", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ обсудил с Хасаном Али Хайре вопросы установления мира в Сомали при участии миротворческой миссии Африканского союза.
"В ходе беседы были рассмотрены вопросы, связанные с процессом сомалийского урегулирования, подчеркнута необходимость продолжения настойчивых усилий федерального правительства Сомали и международного сообщества по установлению мира в этой стране, - отметили в МИД РФ. - С российской стороны выражена поддержка действий федеральных властей и Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) на антитеррористическом направлении".
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития двусторонних отношений, подтвержден обоюдный настрой на наращивание взаимодействия в политической, торгово-экономической и других областях", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Утром во вторник российский министр уже провел встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, президентом Палестины Махмудом Аббасом, главой МИД Венгрии Петером Сийярто.