Лавров обсудил с Вучичем ситуацию на Балканах

Нетаньяху потребовал изменить или отменить соглашение по ядерной программе ИранаМеждународная панорама 19 сентября, 22:29
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООНМеждународная панорама 19 сентября, 21:56
От мэрии до цирка: очередная волна ложных "минирований" прокатилась по РоссииПроисшествия 19 сентября, 21:50
Минфин РФ не рассчитывает на возврат Украиной $3 млрд до решения Апелляционного судаЭкономика и бизнес 19 сентября, 21:38
Минюст сожалеет, что ЕСПЧ не прислушался к доводам России по делу пострадавших в БесланеПолитика 19 сентября, 21:37
Шелковица, посаженная Петром I в Лондоне, вошла в короткий список конкурса "Дерево года"Общество 19 сентября, 21:35
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента ЛитвыПолитика 19 сентября, 21:34
Брюссель может быть исключен из числа городов - хозяев ЧЕ-2020 по футболуСпорт 19 сентября, 21:32
Гамба: все призеры чемпионата России по дзюдо выступят на международных турнирахСпорт 19 сентября, 21:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем, в ходе которой обсудил ситуацию на Балканах.
"Ценим любую возможность услышать ваши оценки того, что происходит в регионе, согласовать наши дальнейшие шаги по вопросам, которые нас тревожат, в интересах стабильности на Балканах и в интересах развития стран региона в соответствии с волей их народов", - сказал министр.
В свою очередь Вучич выступил за дальнейшее развитие отношений между двумя странами на всех уровнях. "Россия - истинный друг Сербии. Мы этого не скрываем. Думаю, мы сможем улучшить взаимодействие на разных уровнях, в том числе в экономической сфере, где (сотрудничество - прим. ТАСС) улучшается из года в год", - отметил сербский президент.
Он также выразил благодарность за поддержку Белграда со стороны Москвы на различных международных площадках и организациях. "Ваша страна всегда защищала территориальную целостность и суверенитет Сербии. Наш народ ценит это", - добавил Вучич.