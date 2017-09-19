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Лавров обсудил с Вучичем ситуацию на Балканах

Политика
19 сентября, 21:42 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Президент Сербии выступил за дальнейшее развитие отношений между двумя странами на всех уровнях

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем, в ходе которой обсудил ситуацию на Балканах.

"Ценим любую возможность услышать ваши оценки того, что происходит в регионе, согласовать наши дальнейшие шаги по вопросам, которые нас тревожат, в интересах стабильности на Балканах и в интересах развития стран региона в соответствии с волей их народов", - сказал министр.

В свою очередь Вучич выступил за дальнейшее развитие отношений между двумя странами на всех уровнях. "Россия - истинный друг Сербии. Мы этого не скрываем. Думаю, мы сможем улучшить взаимодействие на разных уровнях, в том числе в экономической сфере, где (сотрудничество - прим. ТАСС) улучшается из года в год", - отметил сербский президент.

Он также выразил благодарность за поддержку Белграда со стороны Москвы на различных международных площадках и организациях. "Ваша страна всегда защищала территориальную целостность и суверенитет Сербии. Наш народ ценит это", - добавил Вучич.

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Генассамблея ООН - 2017
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Вучич, Александар Лавров, Сергей Викторович
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