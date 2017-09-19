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Минюст сожалеет, что ЕСПЧ не прислушался к доводам России по делу пострадавших в Беслане

Политика
19 сентября, 21:37 UTC+3 МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

В ведомстве уточнили, что, "учитывая исключительную сложность и деликатность затронутых вопросов", такие дела должны передаваться на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ

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Здание Министерства юстиции РФ на Житной улице

Здание Министерства юстиции РФ на Житной улице

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минюст РФ сожалеет, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не прислушался к доводам России по делу о выплате компенсации морального вреда пострадавшим при теракте в Беслане в сентябре 2004 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, отвечая на запрос ТАСС.

"Минюст России сожалеет, что аргументы властей Российской Федерации о необходимости пересмотра постановления по делу "Тагаева и другие против России" (касающегося обстоятельств захвата вооруженными террористами 1 сентября 2004 года заложников в школе № 1 Беслана Северной Осетии - прим. ТАСС) не были восприняты коллегией Большой палаты в составе председателя ЕСПЧ и судей, избранных от Армении, Германии, Украины и Черногории, которые принимали решение о наличии либо отсутствии оснований для передачи дела в Большую палату ЕСПЧ", - сообщили в российском Минюсте.

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Минюст обжаловал решение ЕСПЧ по Беслану

"Дело "Тагаева и другие против РФ" является первым делом (в практике ЕСПЧ - прим. ТАСС), которое касается разрешения представителями государства кризиса в ходе крупномасштабного захвата заложников с применением оружия на поражение при проведении контртеррористической операции и уничтожении террористов. Учитывая исключительную сложность и деликатность затронутых вопросов, такие дела, безусловно, должны передаваться на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ", - уточнили в Минюсте.

Там отметили, что это решение "принято несмотря на то, что обжалование российских властей было основано на выявленных очевидных противоречиях в практике ЕСПЧ, сформированной по схожим обстоятельствам в отношении других стран Совета Европы". Это "могло и должно было рассматриваться как явное применение в отношении России двойных стандартов при оценке судом эффективности планирования и контроля спасательной операции, а также необходимости применения силы сотрудниками отрядов специального назначения в ходе проведения контртеррористической операции и освобождения заложников".

Манипулирование чувствами

Минюст России полагает, что обстоятельства той страшной трагедии нуждались в более тщательном и взвешенном рассмотрении. "Это особенно важно в свете возросшей террористической угрозы и на волне террористических атак, захлестнувшей ряд европейских стран, в том числе Великобританию, Германию и Францию", - заметили в Минюсте.

То, что первоначальное решение оставлено в силе, "открывает возможности для недобросовестных лиц, предлагающих свои услуги пострадавшим от террористических актов в странах Европы, манипулировать чувствами людей, а также создаст проблемы для предотвращения террористических актов правоохранительными органами".

В Минюсте добавили, что принятое решение ЕСПЧ после отказа в направлении в Большую палату для пересмотра считается вступившим в силу.

Отказ в пересмотре

ЕСПЧ во вторник принял решение не пересматривать свое решение по делу о теракте в Беслане. К такому выводу пришла коллегия из пяти судей, которая рассматривает просьбы заявителей о передаче вынесенных ранее решений в Большую палату. "Отказать в направлении дела в Большую палату", - говорится в постановлении.

13 апреля Европейский суд обязал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане около €3 млн. В деле фигурируют 409 истцов, в числе которых члены семей погибших в результате захвата заложников и последовавшего штурма школы в Беслане, а также лица, которые сами были в числе заложников и были ранены.

В свою очередь в июле 2017 года Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ, указав на ряд противоречий. В начале сентября члены комитета "Матери Беслана" обратились в ЕСПЧ с просьбой отказать Минюсту РФ в пересмотре дела в Большой палате суда.

Теракт в Беслане

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы согнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.

В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.

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