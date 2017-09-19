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Депутат: РФ выполнит решение ЕСПЧ о выплате компенсаций по делу о теракте в Беслане

Политика
19 сентября, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Вместе с тем Дмитрий Вяткин напомнил, что в РФ действует внутренний компенсационный механизм всем тем, кто пострадал в результате бедствий, ЧС, в том числе и КТО, террористических акций

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия выполнит решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате около 3 млн. евро истцам по делу о теракте в Беслане. Такое мнение во вторник высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, экс-представитель Госдумы в Конституционном суде (КС) Дмитрий Вяткин.

Дело касается террористической атаки в городе Беслане в Северной Осетии в сентябре 2004 года. В нем фигурируют 409 истцов, в числе которых члены семей погибших в результате захвата заложников и последовавшего штурма, а также сами заложники, получившие ранения.

"Я считаю, что ЕСПЧ в последнее время в отношении России много политизированных решений принимают. Но в данном случае, обратившиеся наши граждане потеряли детей, родных, близких в страшном теракте, и государство не виновато в том, что это произошло. Но, конечно, это решение будет выполнено. Россия вообще все решения, за исключением тех, которые признаны неконституционными, выполняет", - сказал он.

Вместе с тем Вяткин напомнил, что в России действует внутренний компенсационный механизм всем тем, кто пострадал в результате бедствий, чрезвычайных ситуаций, в том числе и контртеррористических операций, террористических акций. "И эти компенсации выплачиваются, и они четко установлены законодательством. Тогда этого механизма не было", - подчеркнул экс-представитель Госдумы в Конституционном суде. "Может быть, нынешний механизм, тоже надо подумать, как его усовершенствовать, чтобы подобных ситуаций не возникало впредь", - сказал он, в очередной раз подчеркнув, что на момент совершения теракта в Беслане подобного механизма в России не существовало.

В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане порядка 3 млн евро. Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям в общей сложности 2,995 млн евро в качестве возмещения морального ущерба, а также 88 тыс. евро представителям истцов в качестве возмещения судебных издержек. В свою очередь в июле 2017 года Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ, указав на ряд противоречий. В начале сентября члены комитета "Матери Беслана" обратились в ЕСПЧ с просьбой отказать Минюсту РФ в пересмотре дела в Большой палате суда.

Во вторник стало известно, что коллегия из пяти судей ЕСПЧ, которая рассматривает просьбы заявителей о передаче вынесенных ранее решений в Большую палату, отказала в направлении дела на пересмотр.

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Темы
Решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане
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Вяткин, Дмитрий Федорович
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