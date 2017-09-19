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Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы

Политика
19 сентября, 21:34 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Ранее Даля Грибаускайте усмотрела в российско-белорусских учениях "Запад-2017" угрозу для человечества

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Президент Литвы Даля Грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте

© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Российская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте, которая усмотрела в российско-белорусских учениях "Запад-2017" угрозу для человечества.

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Перед тем, как литовский лидер поднялась во вторник на трибуну Генассамблеи, свои места покинули первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В понедельник Грибаускайте провела встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как сообщила пресс-служба главы государства, она проинформировала генсека "о действиях России у границ Литвы, положении с безопасностью в регионе и угрозе всему человечеству, исходящей от учений "Запад-2017".

В ходе своего выступления на Генассамблее литовский президент продолжила инсинуации, заявив, что Россия готовится к нападению на западные страны. По ее словам, "на границе стран Балтии и Польши около 100 тыс. российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях "Запад-2017". "Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад", - утверждала она.

Как в Литве отмечают эксперты, высказывания Грибаускайте в Нью-Йорке во многом являются попыткой парировать публикации в литовских СМИ, которые раскритиковали президента за то, что на фоне учений "Запад-2017", которые она не один месяц называла главным вызовом безопасности для страны, главнокомандующий, которым является президент, оставила народ и отправилась за океан.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Стратегические учения "Запад-2017"
Персоны
Гутерриш, Антониу Грибаускайте, Даля Ильичёв, Петр Викторович Слуцкий, Леонид Эдуардович
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