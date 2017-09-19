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Губернатор Кировской области наделил полномочиями сенатора от региона Виктора Бондарева

Политика
19 сентября, 22:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Виктор Бондарев с 2015 года занимает пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о наделении генерал-полковника Бондарева полномочиями сенатора от региона. Указ размещен во вторник на сайте правительства Кировской области.

"Наделить с 19.09.2017 Бондарева Виктора Николаевича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Кировской области на срок исполнения мною полномочий губернатора Кировской области", - говорится в указе.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что главком ВКС Виктор Бондарев может возглавить комитет СФ по обороне и безопасности. Подобные сообщения появляются не в первый раз. В конце июня спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что пока ни один из регионов не обращался в палату с предложением делегировать Бондарева в Совет Федерации. В июле Совфед освободил от должности председателя комитета по обороне и безопасности Виктора Озерова, который написал заявление по собственному желанию, в настоящее время исполняющим обязанности главы комитета является Евгений Серебренников.

В июле 2017 года врио главы Кировской области Игорь Васильев представил в местный избирком список кандидатов в Совет Федерации РФ в случае своего избрания губернатором региона осенью текущего года. В список вошел Виктор Бондарев. Его переход в верхнюю палату парламента станет возможным благодаря отмене т. н. ценза оседлости (необходимости постоянного проживания на территории региона в течение пяти лет до выдвижения либо в течение 20 лет в совокупности) для представителей высшего офицерского состава, делегируемых в Совет Федерации.

Генерал-полковник Виктор Бондарев с 2015 года занимает пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В 2000 году он удостоен звания "Герой России".

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Персоны
Васильев, Игорь Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна
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