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Кузнецов: РФ подтверждает принятые на себя обязательства в содействии Южной Осетии

Политика
19 сентября, 23:01 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 19, сентября. /ТАСС

По словам министра по делам Северного Кавказа, "наша общая задача - качественно освоить все выделенные средства и конвертировать их в новые социальные и экономические проекты"

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ЦХИНВАЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Россия подтверждает все принятые ранее на себя обязательства в содействии Южной Осетии. Об этом заявил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов во вторник в ходе встречи с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым в Цхинвале.

"В эти непростые для федерального бюджета годы Россия подтверждает и принимает все принятые ранее на себя обязательства в содействии Южной Осетии, - подчеркнул он. - Наша общая задача - качественно освоить все выделенные средства и конвертировать их в новые социальные и экономические проекты, которые будут служить людям".

Кузнецов отметил, что проинспектировал строительство объектов, в числе которых медицинский кластер, хирургическое отделение, которое, по его словам, строится по последнему слову техники. "Очень важно завершить те проекты, которые уже финансируется, а также определить стратегию на 2018-2019 гг., - сказал он. - Сегодня самым важным является создание комфортных условий для развития личности, возможность получать качественное образование и медицину, реализовывать экономические проекты".

"Знаю, как вы внимательно следите за реализацией Инвестиционной программы, которая осуществляется благодаря помощи Российской Федерации,- отметил в свою очередь Анатолий Бибилов. - И очень приятно, что вы увидели, что строительство идет и 2017 год будет довольно результативным". Он подчеркнул, что "учитывая те партнерские отношения, которые сложились между Южной Осетией и Российской Федерацией, можно достичь очень многого и в развитии экономической сферы, и сельскохозяйственной и в сфере медицины".

По данным республиканских властей, на программу содействия развитию Южной Осетии на 2015-2017 гг. из бюджета РФ выделено 9,1 млрд рублей. Еще 3 млрд 37 млн рублей из российского бюджета будет выделено на развитие республики в 2018-2019 годы, по 1 млрд 518 млн рублей на каждый год.

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Персоны
Бибилов, Анатолий Ильич Кузнецов, Лев Владимирович
Страны
Россия Южная Осетия
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