Лавров встретился с Могерини на полях ГА ООН

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел во вторник встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и обстановку в Сирии, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждены основные вопросы российско-есовских отношений, - информировали в министерстве. - Состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем, в том числе ситуации на Корейском полуострове и в Сирии".

В предыдущий раз Лавров и Могерини встречались в Брюсселе в июле.

Лавров возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября он выступит в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН.