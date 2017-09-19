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Лавров встретился с Могерини на полях ГА ООН

Политика
19 сентября, 23:37 дата обновления: 20 сентября, 0:32 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

В предыдущий раз министр иностранных дел РФ и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности встречались в Брюсселе в июле

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел во вторник встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и обстановку в Сирии, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждены основные вопросы российско-есовских отношений, - информировали в министерстве. - Состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем, в том числе ситуации на Корейском полуострове и в Сирии".

В предыдущий раз Лавров и Могерини встречались в Брюсселе в июле.

Лавров возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября он выступит в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН.

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Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН - 2017 Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Могерини, Федерика Лавров, Сергей Викторович
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