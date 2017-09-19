Слуцкий: Трамп добивается перехода к однополярного миру, одним полюсом которого будет США

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН продемонстрировал истинные цели американской администрации - построение однополярного мира с гегемонией Соединенных Штатов Америки. Об этом во вторник заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по телефону из Нью-Йорка, где он находится в составе делегации РФ на ГА ООН.

"В выступлении Трампа ожидаемо прозвучали резкие высказывания в сторону Северной Кореи, которые до этого уже были озвучены представителями американской дипломатии, а также и Ирана. Вместе с тем, Трамп в отличии от своего предшественника Барака Обамы не стал нанизывать Россию на ось зла рядом с этими странами и причислять нашу страну к списку мировых угроз. Однако между строк его выступления по-прежнему красной линией проходила тема реформирования ООН и пересмотра ее устройства", - считает глава комитета.

При этом Слуцкий отметил, что "США толкают ООН к тому, чтобы из верхушки мировой архитектуры она превратилась всего лишь в одну из международных организаций, пусть и весьма авторитетную". "А диктовать отношение мировому сообществу к отдельным странам и событиям, по замыслу Трампа, должны Соединенные Штаты Америки. Это чрезвычайно опасная ситуация", - предупредил Слуцкий.

Он напомнил, что нынешний президент США весьма нестандартная личность, который добился в своей жизни больших результатов. "Трамп и сейчас очень быстро пытается добиться тех целей, которые ставили перед собой предыдущие американские администрации, а именно переходу к однополярному мироустройству, единственным полюсом которого будет США", - полагает глава комитета. И поэтому, заключил он, "Россия никак не может поддержать эти реформистские потенции Дональда Трампа".