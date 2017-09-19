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Антонов сообщил, что был бы рад встретиться с Хантсманом до его отъезда в Москву

Политика
19 сентября, 23:46 UTC+3 ООН 19, сентября. /ТАСС

Посол России в США готов обсудить с коллегой перспективы двусторонних отношений

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что был бы рад встретиться с Джоном Хантсманом до его отъезда в Москву.

"Я буду рад поговорить с ним и обсудить перспективы двусторонних отношений. То, что я слышал (из его сегодняшнего выступления - прим. ТАСС) говорит о его позитивном настрое", - сказал посол журналистам.

Антонов заявил, что желает удачи Джону Хантсману в его работе посла США в России. "Я желаю ему удачи", - сказал он журналистам.

Джон Хантсман был выдвинут президентом Дональдом Трампом на пост посла США в Москве.

"У США нет другого выбора, кроме как взаимодействовать с РФ в решении ряда международных проблем, затрагивающих глобальную стабильность и безопасность", - отметил бывший губернатор штата Юта на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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Персоны
Хантсман, Джон Трамп, Дональд Антонов, Анатолий Иванович
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