Антонов сообщил, что был бы рад встретиться с Хантсманом до его отъезда в Москву

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что был бы рад встретиться с Джоном Хантсманом до его отъезда в Москву.

"Я буду рад поговорить с ним и обсудить перспективы двусторонних отношений. То, что я слышал (из его сегодняшнего выступления - прим. ТАСС) говорит о его позитивном настрое", - сказал посол журналистам.

Антонов заявил, что желает удачи Джону Хантсману в его работе посла США в России. "Я желаю ему удачи", - сказал он журналистам.

Джон Хантсман был выдвинут президентом Дональдом Трампом на пост посла США в Москве.

"У США нет другого выбора, кроме как взаимодействовать с РФ в решении ряда международных проблем, затрагивающих глобальную стабильность и безопасность", - отметил бывший губернатор штата Юта на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.