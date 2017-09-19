Антонов сообщил, что был бы рад встретиться с Хантсманом до его отъезда в Москву

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что был бы рад встретиться с Джоном Хантсманом до его отъезда в Москву.
"Я буду рад поговорить с ним и обсудить перспективы двусторонних отношений. То, что я слышал (из его сегодняшнего выступления - прим. ТАСС) говорит о его позитивном настрое", - сказал посол журналистам.
Антонов заявил, что желает удачи Джону Хантсману в его работе посла США в России. "Я желаю ему удачи", - сказал он журналистам.
Джон Хантсман был выдвинут президентом Дональдом Трампом на пост посла США в Москве.
"У США нет другого выбора, кроме как взаимодействовать с РФ в решении ряда международных проблем, затрагивающих глобальную стабильность и безопасность", - отметил бывший губернатор штата Юта на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.