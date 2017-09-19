Лавров проводит встречу с Джонсоном на ГА ООН

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит во вторник встречу с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент ТАСС.
Министры поприветствовали друг друга и представили членов своих делегаций. Далее встреча продолжилась без СМИ.
Лавров возглавляет российскую делегацию на открывшейся 12 сентября очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября он выступит в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН.