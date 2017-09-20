Путин обсудит c избранными губернаторами планы развития регионов

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с главами регионов, которые были избраны в единый день голосования.
"Участники встречи обсудят итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов", - сообщили в пресс-службе Кремля.
10 сентября в единый день голосования выборы разного уровня прошли в 82 субъектах России, в 17 регионах избрали губернаторов и глав республик. Один из кандидатов был избран посредством голосования в парламенте.
В Кремле считают, что прошедшие выборы в разных регионах РФ продемонстрировали поддержку кандидатов от "Единой России", а также кадровой политики президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В целом можно констатировать поддержку кандидатов от "Единой России". Можно констатировать также и весьма внушительный кредит доверия, который был предоставлен тем кадрам (кандидатам в губернаторы - прим. ТАСС), которые предлагались президентом. То есть мы видим поддержку кадровой политики президента", - сказал представитель Кремля, комментируя предварительные итоги прошедшего единого дня голосования.
Песков напомнил, что Путин поддержал в качестве кандидатов в губернаторы целый ряд молодых выдвиженцев, которые "не имели электорального опыта", хотя имели достаточный опыт работы в различных министерствах и ведомствах. "Вместе с тем люди доверяют Путину и поддерживают его кадровые решения, - заключил пресс-секретарь. - Об этом самым красноречивым образом говорят результаты выборов". Он добавил, что "легитимность выборов была обеспечена по стране на достаточно высоком уровне".
Встречи президента с победителями региональных губернаторских выборов становятся традицией. В 2015 году Путин принимал новых глав регионов в Сочи 17 сентября, а в 2016-м - 23 сентября в Москве.
Тогда глава государства подчеркнул, что вновь избранные губернаторы должны представлять интересы всех жителей региона, невзирая на политические взгляды. "Вступая в должность, вы не должны забывать, что вы представляете всех граждан, проживающих на этой территории вне зависимости от их политических предпочтений", - заявил он. Путин добавил, что вновь избранные губернаторы "должны быть нейтральными, поддерживать контакты и слушать представителей всех политических сил, не только тех, которые оформились в качестве официальных партий, но и представителей гражданского общества, всех жителей региона, которые стараются донести до глав свои чаяния и надежды".
Путин также призвал сконцентрироваться на решении "на первый взгляд простых и, может быть, скучноватых вопросов, но от которых зависит благосостояние каждого конкретного человека, каждой семьи". Поздравляя глав регионов с победой на выборах, президент отметил, что люди связывают с ними "свои надежды и ожидания на изменение жизни к лучшему и решение вопросов, которые стоят перед страной, регионом".