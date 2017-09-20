Лавров и Тиллерсон проводят встречу на полях сессии Генассамблеи ООН

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводят в Нью-Йорке двустороннюю встречу на полях сессии Генассамблеи ООН.

Нынешние переговоры стали седьмой встречей Лаврова и Тиллерсона с начала года.