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Лавров: Россия заинтересована в возвращении к нормальным отношениям с США

Политика
20 сентября, 2:08 дата обновления: 20 сентября, 2:57 UTC+3

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что не РФ начинала "спираль не очень позитивных взаимных действий"

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Pavel Golovkin

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Отношения между Россией и США надо исправлять, Москва в этом заинтересована. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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"Ясно, что нам нужно эти отношения исправлять, - сказал он. - Не мы начинали спираль не очень позитивных взаимных действий, и мы заинтересованы в том, чтобы возвращаться к нормальному состоянию наших двусторонних связей".

Конгресс США в конце июля принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только 2. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против 3). Президент США Дональд Трамп подписал документ.

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МИД России 28 июля предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ, отметил МИД.

31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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