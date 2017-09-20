Лавров: некоторые миротворческие миссий ООН можно оптимизировать

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Ряд миротворческих миссий ООН можно привести в более экономное и эффективное состояние. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
"Я думаю, что определенную экономию на целом ряде миротворческих операций в целом можно получить, имея ввиду не свертывание этих операций везде и повсюду, а приведение каждой из этих операций в более эффективное, более экономное состояние, без ущерба для выполнения ими своих мандатов", - сказал он.
Он подчеркнул, что миротворческий потенциал ООН должен использоваться максимально эффективно. "Есть что обсудить. Миротворчество - один из самых эффективных инструментов ООН, при всех недостатках, которые, наверное, в любом начинании существуют, и нет предела совершенству", - добавил он.
Глава МИД РФ добавил, что "у Соединенных Штатов есть позиция о том, что слишком много денег на это тратится".