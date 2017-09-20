Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Россия долго ждала с ответом по принципу "tit for tat" на действия администрации предыдущего президента США Барака Обамы, но рассчитывает, что при новой администрации Москва и Вашингтон смогут сделать выводы о том, где находятся отношения двух стран и куда двигаться дальше. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и вице-президенту AP Джону Данишевски. Беседа министра с руководством информационных агентств состоялась после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Мы ждали очень долго с нашим "tit" в ответ на "tat" от Обамы. Я думаю, что уже ответил на вопрос о том, каково настроение у каждой из сторон", - сказал российский министр, отвечая на вопрос о том, закончились ли политика по принципу "tit for tat" (в примерном переводе на русский язык "око за око" - прим. ТАСС).

"И будучи серьезными и ответственными людьми, а я ощущаю, что Рекс Тиллерсон один из них, я надеюсь, что мы сможем сделать выводы относительно того, где мы находимся и куда мы хотим идти", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ во вторник на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Одной из тем переговоров, как заявил российский министр, стало состояние двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.