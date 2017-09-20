Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"

Политика
20 сентября, 5:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС

Глава МИД РФ выразил надежду, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "один из серьезных и ответственных людей"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Россия долго ждала с ответом по принципу "tit for tat" на действия администрации предыдущего президента США Барака Обамы, но рассчитывает, что при новой администрации Москва и Вашингтон смогут сделать выводы о том, где находятся отношения двух стран и куда двигаться дальше. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и вице-президенту AP Джону Данишевски. Беседа министра с руководством информационных агентств состоялась после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Смотрите также

Лавров: ожидания прорыва в решении мировых кризисов на ГА ООН будут лишь расслаблять

Лавров считает рассуждения о вмешательстве РФ в выборы в Европе потерей времени

Лавров: РФ не сомневается, что США могут предпринять что-либо деструктивное по КНДР

"Мы ждали очень долго с нашим "tit" в ответ на "tat" от Обамы. Я думаю, что уже ответил на вопрос о том, каково настроение у каждой из сторон", - сказал российский министр, отвечая на вопрос о том, закончились ли политика по принципу "tit for tat" (в примерном переводе на русский язык "око за око" - прим. ТАСС).

"И будучи серьезными и ответственными людьми, а я ощущаю, что Рекс Тиллерсон один из них, я надеюсь, что мы сможем сделать выводы относительно того, где мы находимся и куда мы хотим идти", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ во вторник на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Одной из тем переговоров, как заявил российский министр, стало состояние двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Обама, Барак Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"
3
"Известия": представители ФРГ и Австрии намерены приехать на экономический форум в Крым
4
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
5
Лавров: военные РФ и США согласовывают реализацию планов по взятию Ракки и Дейр эз-Зора
6
Лавров: РФ заинтересована в сохранении ДРСМД, но без нарушений со стороны США
7
Лавров: РФ не сомневается, что США могут предпринять что-либо деструктивное по КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама