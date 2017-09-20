Лавров считает рассуждения о вмешательстве РФ в выборы в Европе потерей времени

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценивает рассуждения о российской угрозе и обвинения во вмешательстве в европейские выборы параноидальными, не заслуживающими внимания и времени. Об этом он заявил во вторник в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и вице-президенту AP Джону Данишевски. Беседа министра с руководством информационных агентств состоялась после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Я не врач, не могу комментировать параноидальные заявления. Слышал, что шведское правительство чего-то боится, что правительство ФРГ держит пальцы скрещенными и благодарно нам за то, что за неделю до выборов мы не вмешивались в голосование, - сказал Лавров. - Слишком много фантазий, уделять этому внимание - потеря времени. Это все фейк, абсолютно".