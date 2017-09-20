Лавров: Вашингтон и Москва не удовлетворены состоянием отношений между РФ и США

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Вашингтон, как и Москва, не удовлетворен нынешним состоянием отношений между РФ и США, они находятся "в очень низкой точке". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и вице-президенту AP Джону Данишевски. Беседа министра с руководством информационных агентств состоялась во вторник после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Отношения сейчас очень сложные, они в очень низкой точке, это наследие администрации [Барака] Обамы", - отметил Лавров.

"Мы, конечно, обратили внимание на то, что президент Трамп говорил, когда участвовал в президентской гонке, о его отношении к России, и на то, что он говорит сейчас, - продолжил глава МИД РФ. - В основном то, что он хочет хороших отношений с Россией, при понимании того, что это будет в интересах США и в интересах разрешения достаточно большого числа важных проблем, затрагивающих обе страны". "Когда я разговариваю с Рексом Тиллерсоном, я чувствую, что такова позиция администрации. Они не удовлетворены нынешним состоянием отношений, и мы не удовлетворены им", - подчеркнул Лавров.

"Я думаю, что есть понимание того, что мы должны принять реальность, которая была вызвана чередой недружественных шагов администрации Обамы. Такова реальность", - обратил внимание министр. "Будучи ответственными государствами, российское правительство и администрация США должны ответственно подойти к двусторонним вопросам, а также международным темам, - убежден Лавров. - Мы еще не в той точке, когда это может стать устойчивой тенденцией, но есть понимание того, что необходимо двигаться в этом направлении".