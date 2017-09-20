Лавров: ожидания прорыва в решении мировых кризисов на ГА ООН будут лишь расслаблять

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Ожидания прорыва в решении таких острых мировых кризисов, как проблема Корейского полуострова, украинский кризис или сирийское урегулирование, будут лишь расслаблять, поэтому нужно не испытывать ожиданий, а заниматься реальными задачами, сближая позиции партнеров.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и вице-президенту AP Джону Данишевски. Беседа министра с руководством информационных агентств состоялась во вторник после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Я никогда не занимаюсь ожиданиями, - признался министр. - Нужно просто каждый день, когда есть задачи, заниматься их решением: объяснять свою позицию, убеждать партнеров, если речь идет о выработке резолюции, и продвигаться вперед вот именно таким способом".

"Конечно, мы хотим урегулировать украинский кризис. Но это не столько от нас зависит, сколько от украинской администрации, потому что достаточно прочитать минские договоренности, чтобы это понять, - отметил Лавров. - Мы также хотим добиться сирийского урегулирования. Мы активно занимаемся этим и в части борьбы с террором, и в части создания условий для решения гуманитарных проблем, примирения, налаживания национального диалога между правительством и оппозицией, и, в конечном счете, политического урегулирования, которое будет отражать интересы и чаяния всех сирийцев".

По его словам, такую позицию Москва также занимает относительно ядерной проблемы Корейского полуострова, ситуации в Ираке, йеменского конфликта. "Сказать, что в конце сессии [Генассамблеи ООН] будут достигнуты какие-то результаты по тому или иному вопросу, которые мы обсуждаем, - это будет нас просто расслаблять, - указал глава МИД РФ. - Нам нужно заниматься реальными задачами, реальными переговорами".

"Каждый из этих конфликтов очень сложный, и нам надо думать о том, что делать сегодня, - подчеркнул Лавров. - А планы будем строить по мере того, как ситуация в каждом из этих вопросов будет проясняться".