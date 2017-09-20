Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: ожидания прорыва в решении мировых кризисов на ГА ООН будут лишь расслаблять

Политика
20 сентября, 5:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС

Глава МИД РФ заявил, что нужно заниматься реальными задачами, сближая позиции партнеров

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Ожидания прорыва в решении таких острых мировых кризисов, как проблема Корейского полуострова, украинский кризис или сирийское урегулирование, будут лишь расслаблять, поэтому нужно не испытывать ожиданий, а заниматься реальными задачами, сближая позиции партнеров.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и вице-президенту AP Джону Данишевски. Беседа министра с руководством информационных агентств состоялась во вторник после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Смотрите также

Лавров: РФ не сомневается, что США могут предпринять что-либо деструктивное по КНДР

Лавров: военные РФ и США согласовывают реализацию планов по взятию Ракки и Дейр эз-Зора

Лавров: РФ призывает США не осуждать и угрожать КНДР, а вести диалог

"Я никогда не занимаюсь ожиданиями, - признался министр. - Нужно просто каждый день, когда есть задачи, заниматься их решением: объяснять свою позицию, убеждать партнеров, если речь идет о выработке резолюции, и продвигаться вперед вот именно таким способом".

"Конечно, мы хотим урегулировать украинский кризис. Но это не столько от нас зависит, сколько от украинской администрации, потому что достаточно прочитать минские договоренности, чтобы это понять, - отметил Лавров. - Мы также хотим добиться сирийского урегулирования. Мы активно занимаемся этим и в части борьбы с террором, и в части создания условий для решения гуманитарных проблем, примирения, налаживания национального диалога между правительством и оппозицией, и, в конечном счете, политического урегулирования, которое будет отражать интересы и чаяния всех сирийцев".

По его словам, такую позицию Москва также занимает относительно ядерной проблемы Корейского полуострова, ситуации в Ираке, йеменского конфликта. "Сказать, что в конце сессии [Генассамблеи ООН] будут достигнуты какие-то результаты по тому или иному вопросу, которые мы обсуждаем, - это будет нас просто расслаблять, - указал глава МИД РФ. - Нам нужно заниматься реальными задачами, реальными переговорами".

"Каждый из этих конфликтов очень сложный, и нам надо думать о том, что делать сегодня, - подчеркнул Лавров. - А планы будем строить по мере того, как ситуация в каждом из этих вопросов будет проясняться".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Военная операция в Йемене Ситуация на Корейском полуострове
Страны
Ирак КНДР Йемен Россия Украина Ситуация вокруг главы минюста США
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"
3
"Известия": представители ФРГ и Австрии намерены приехать на экономический форум в Крым
4
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
5
Лавров: военные РФ и США согласовывают реализацию планов по взятию Ракки и Дейр эз-Зора
6
Лавров: РФ заинтересована в сохранении ДРСМД, но без нарушений со стороны США
7
Лавров: РФ не сомневается, что США могут предпринять что-либо деструктивное по КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама