Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем республики

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днем республики, заверив, что Россия будет и впредь содействовать этому государству, в том числе для обеспечения безопасности в Кавказском регионе. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Этот славный праздник стал символом мужества и героизма югоосетинского народа, в нелегкой борьбе отстоявшего свое законное право на свободную, мирную жизнь", - цитирует пресс-служба поздравление президента.

В пресс-службе отметили, что Путин высоко оценил успешное развитие отношений между двумя странами "в духе союзничества и интеграции". Российской лидер подтвердил, что Россия намерена и впредь оказывать "всестороннее содействие Южной Осетии в решении актуальных задач экономического и социального развития, а также в обеспечении безопасности и стабильности в Кавказском регионе".