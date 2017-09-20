Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем республики

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днем республики, заверив, что Россия будет и впредь содействовать этому государству, в том числе для обеспечения безопасности в Кавказском регионе. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"Этот славный праздник стал символом мужества и героизма югоосетинского народа, в нелегкой борьбе отстоявшего свое законное право на свободную, мирную жизнь", - цитирует пресс-служба поздравление президента.
В пресс-службе отметили, что Путин высоко оценил успешное развитие отношений между двумя странами "в духе союзничества и интеграции". Российской лидер подтвердил, что Россия намерена и впредь оказывать "всестороннее содействие Южной Осетии в решении актуальных задач экономического и социального развития, а также в обеспечении безопасности и стабильности в Кавказском регионе".