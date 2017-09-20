Володин: впервые на заседании Думы депутаты отсутствуют только по уважительным причинам

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пленарное заседание Госдумы в среду, 20 сентября, ознаменовалось тем, что оно стало первым, на котором нет депутатов, отсутствующих без уважительной причины. На это обратил внимание спикер палаты Вячеслав Володин, поздравив коллег с этим новым успехом в борьбе за дисциплину и ответственное отношение к работе.
После регистрации в начале пленарки выяснилось, что на заседании присутствуют 422 депутата из 450. "Кворум есть", - констатировал Володин, предоставив слово главе думского комитета по регламенту и организации работы Ольге Савастьяновой для оглашения сведений об отсутствующих парламентариях. "В соответствии с документами у нас должно присутствовать 422 депутата", - подтвердила она.
"Коллеги, поздравляю. На самом деле, это у нас, наверное, первое такое пленарное заседание, когда у нас отсутствуют [депутаты] только по уважительным причинам: [находятся] в командировках, в составе делегаций, исполняют полномочия членов Совета Думы либо находятся на больничном", - подчеркнул председатель палаты.
Госдума в начале седьмого созыва приняла поправки в свой регламент об ужесточении депутатской дисциплины и о борьбе с прогулами. Согласно им, депутат-прогульщик может быть оштрафован на одну шестую часть от своей зарплаты за каждое пропущенное без уважительной причины заседание.