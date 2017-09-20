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Избиркомы зарегистрировали около 92% кандидатов, выдвигавшихся на выборы 2017 года

Политика
20 сентября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Выборы разных уровней прошли 10 сентября в 82 из 85 регионов России

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Избиркомы зарегистрировали 92% кандидатов, пожелавших участвовать выборах в единый день голосования 10 сентября. Об этом заявила в среду глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в Москве.

"Было выдвинуто около 96 тыс. кандидатов, из них избирательными комиссиями было зарегистрировано свыше 88 тыс. кандидатов, что составляет 92% от выдвинутых кандидатов - минимальный отсев", - сказала она.

По словам Памфиловой, избиркомы отказывали только в случае явных нарушений избирательного законодательства.

Выборы разных уровней прошли 10 сентября в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней было замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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