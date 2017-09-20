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Памфилова: муниципальный фильтр не допустил до выборов некоторых кандидатов в губернаторы

Политика
20 сентября, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Председатель ЦИК подчеркнула, что вопрос применения муниципального фильтра на выборах станет одной из главных тем на круглом столе, который пройдет 28-29 сентября

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Недостатки применения так называемого муниципального фильтра не позволили принять участие в выборах губернаторов 10 сентября нескольким кандидатам, которые могли составить реальную конкуренцию. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Мы видим недостатки применения на выборах высших должностных лиц субъектов РФ так называемого муниципального фильтра в действующем виде, из-за дефектов которого не были включены [в бюллетени для голосования] ряд уважаемых, скажем, кандидатов, которые могли бы составит реальную конкуренцию на выборах", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что это проблема, которая единодушно поднимается всеми представителями партий, экспертами, политологами и т.д.

По ее словам, вопрос применения муниципального фильтра на выборах станет одной из главных тем на круглом столе, который пройдет в ЦИК 28-29 сентября.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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