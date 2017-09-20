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Единороссы Пензенской области выдвинули Валерия Лидина на пост спикера Заксобрания

Политика
20 сентября, 12:19 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА, 20 сентября./ТАСС

В новом составе Законодательного собрания Пензенской области по итогам выборов 10 сентября 32 депутата из 36 являются представителями "Единой России"

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ПЕНЗА, 20 сентября./ТАСС/. Делегаты региональной партийной конференции "Единой России" в Пензенской области большинством голосов поддержали выдвижение руководителя регионального отделения партии Валерия Лидина на должность председателя Законодательного собрания шестого созыва, передает корреспондент ТАСС.

"Счетная комиссия включила в бюллетени для тайного голосования две кандидатуры - Валерия Лидина и Вячеслава Космачева. По итогам голосования за Валерия Лидина проголосовало 195 делегатов из 211",- огласили итоги голосования на конференции, которая проходит во вторник в Пензе.

В новом составе Законодательного собрания Пензенской области по итогам выборов 10 сентября 32 депутата из 36 являются представителями "Единой России".

Законодательное собрание Пензенской области выберет председателя на первой, организационной, сессии, которая состоится 26 сентября.

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