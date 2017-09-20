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Артур Парфенчиков вступит в должность главы Карелии 25 сентября

Политика
20 сентября, 12:22 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 20, сентября. /ТАСС

Парфенчиков победил на выборах 10 сентября, набрав 61,34% голосов избирателей

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Церемония инаугурации избранного главы Республики Карелия Артура Парфенчикова состоится в Петрозаводске 25 сентября. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.

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"Инаугурация пройдет в понедельник, 25 сентября, в здании Национальной библиотеки Карелии, которое долгие годы реконструировалось и сейчас готово к открытию после завершения работ. Инаугурация пройдет в большом зале исторической части здания. Приглашено порядка 250 гостей - члены Совета Федерации, представители Госдумы, полпред президента по Северо-Западному федеральному округу Николай Цуканов, депутаты Законодательного собрания республики, судьи Конституционного суда региона и другие приглашенные", - сказала ТАСС пресс-секретарь главы региона.

"По традиции Артур Олегович принесет клятву на русском языке, держа руку на Конституции Карелии в "обложке" из карельской березы и обратится к присутствующим с приветственным словом", - добавила она.

Парфенчиков победил на выборах 10 сентября, набрав 61,34% голосов избирателей. Выборы проводились в Карелии впервые за 15 лет. Парфенчиков был назначен врио главы региона президентом России Владимиром Путиным 15 февраля 2017 года после отставки Александра Худилайнена. Ранее Парфенчиков возглавлял Федеральную службу судебных приставов РФ.

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Россия
Персоны
Парфенчиков, Артур Олегович
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