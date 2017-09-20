Песков: Путин постоянно подчеркивает уважение к суверенитету всех стран

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин последовательно отстаивает позицию о ценности и безальтернативности суверенитета всех стран, а также о готовности выстраивать прагматические отношения РФ с другими государствами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя выступление в ООН президента США Дональда Трампа, один из акцентов которого был на теме суверенитета.

"Ценность и безальтернативность в современном мире суверенитета для каждого государства Путин акцентирует постоянно и последовательно. Наш президент уже давно говорит о том, что, к сожалению, немногие страны в сегодняшнем мире могут позволить себе быть истинно суверенными", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что Россия относится к этому числу стран. Песков также напомнил, что российский лидер всегда говорит об уважении к суверенитету других государств и "выступает за выстраивание весьма прагматичным образом взаимовыгодных отношений, которые основываются на взаимном доверии и взаимном уважении".

Дебютное выступление 45-го президента США Дональда Трампа с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября было посвящено во многом отстаиванию принципа государственного суверенитета в международных делах. Трамп, в частности, призвал мировое сообщество бороться с угрозами национальному суверенитету, и выразил мнение, что такие угрозы проявляются в настоящее время "от Украины до Южно-Китайского моря".