Кремль не следит за делом обвиняемого в махинациях россиянина Винника

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Администрация президента РФ не занимается делом гражданина России Александра Винника, которого США обвиняют в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не следят (в Кремле за этим делом)", - сказал он.
В настоящее время Винник находится под стражей в тюрьме в Салониках (Греция). Он был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Жюри присяжных в Сан- Франциско (штат Калифорния) предъявило гражданину России обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.
В настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции в США.