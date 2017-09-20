Песков надеется, что Грибаускайте сможет изменить свое мнение об учениях "Запад-2017"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Литвы Даля Грибаускайте сможет изменить свое мнение о российско-белорусских учениях "Запад-2017", когда получит информацию от международных наблюдателей, побывавших на маневрах. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Достаточно много международных наблюдателей присутствовало на учениях, они получили исчерпывающий брифинг относительно целей и замыслов маневров, которые проводились, и воочию могли убедиться, что сценарий учений соответствовал заявленному", - заметил представитель Кремля.

"Думаю, что после получения этой информации у госпожи Грибаускайте будет возможность поменять свою точку зрения", - сказал Песков.