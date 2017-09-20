Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не воспринимают всерьез видеоролик Моргана Фримена, призывающего американцев защищаться от России, напавшей на США. По мнению Пескова, Фримен является "жертвой эмоциональной экзальтации".

"Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, - сказал представитель Кремля. - Они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, продолжением такого маккартизма, я бы сказал. Со временем это проходит".

Песков особо подчеркнул, что в Кремле не видят особых угроз в появившемся видео. "К этому вряд ли можно относиться серьезно, потому что очевидно, что подобное явление не основывается на какой-то реальной информации, они носят эмоциональный характер", - заключил пресс-секретарь президента.