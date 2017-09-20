Песков: соцопрос о "вымышленном преемнике" говорит о доверии к кадровой политике Путина

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Результаты соцопроса, согласно которому значительная часть граждан готова поддержать "вымышленного преемника" президента РФ Владимира Путина, говорит о безусловном доверии к кадровой политике главы государства. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные соответствующего социологического исследования "Левада-Центра".

Песков отметил, что он не знаком с деталями этого соцопроса. "Но со всеми известными допусками и оговорками, которые должно содержать любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это [данные о поддержке "преемника"] может только об одном - об абсолютно доминирующем доверии к главе государства и его кадровой политике", - сказал пресс-секретарь президента.

"Левада-Центр" опубликовал в среду данные опроса, проведенного 18-22 августа, в рамках которого, как утверждает социологическая служба, в частности, был проведен эксперимент с "вопросом-ловушкой" о придуманном несуществующем политике по имени Андрей Семенов, который якобы выдвигается на пост президента России в 2018 году при публичной поддержке со стороны Путина. Согласно опубликованным результатам, 18% опрошенных выразили готовность проголосовать за выдуманного кандидата, зная о его поддержке со стороны действующего президента.