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Песков: соцопрос о "вымышленном преемнике" говорит о доверии к кадровой политике Путина

Политика
20 сентября, 12:36 дата обновления: 20 сентября, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что не знаком с деталями этого соцопроса

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Результаты соцопроса, согласно которому значительная часть граждан готова поддержать "вымышленного преемника" президента РФ Владимира Путина, говорит о безусловном доверии к кадровой политике главы государства. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные соответствующего социологического исследования "Левада-Центра".

Песков отметил, что он не знаком с деталями этого соцопроса. "Но со всеми известными допусками и оговорками, которые должно содержать любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это [данные о поддержке "преемника"] может только об одном - об абсолютно доминирующем доверии к главе государства и его кадровой политике", - сказал пресс-секретарь президента.

"Левада-Центр" опубликовал в среду данные опроса, проведенного 18-22 августа, в рамках которого, как утверждает социологическая служба, в частности, был проведен эксперимент с "вопросом-ловушкой" о придуманном несуществующем политике по имени Андрей Семенов, который якобы выдвигается на пост президента России в 2018 году при публичной поддержке со стороны Путина. Согласно опубликованным результатам, 18% опрошенных выразили готовность проголосовать за выдуманного кандидата, зная о его поддержке со стороны действующего президента.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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