Памфилова не исключила роспуска ТИК Тимирязевского района Москвы за нарушения на выборах

Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконнымСпорт 20 сентября, 14:03
ФК "Луч-Энергия" стал первым участником 1/8 финала Кубка России, обыграв "Анжи"Спорт 20 сентября, 13:56
"Матч ТВ" передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубамСпорт 20 сентября, 13:56
Ростовский филиал ПГК в августе удвоил объемы погрузки каменного угляТранспорт 20 сентября, 13:44
Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил пятую серию проекта "Город героя"Спорт 20 сентября, 13:41
"Норникель" увеличит перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала почти на 40%Транспорт 20 сентября, 13:31
Приморский край вошел в ТОП-5 по предоставлению услуг в режиме одного окнаНовости партнеров 20 сентября, 13:23
ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%Общество 20 сентября, 13:13
Пресс-конференция в связи с 15-летием гибели Сергея Бодрова-младшегоКультура 20 сентября, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК России Элла Памфилова предложила создать рабочую группу в связи с поступившими жалобами на нарушения в ходе выборов в Тимирязевском районе Москвы и не исключила, что по итогам ее работы территориальная избирательная комиссия этого района будет распущена.
"Что касается выборов в Тимирязевском районе, на мой взгляд, предварительно могу сказать ... там имело место применение административного ресурса со стороны местных управ или префектур, когда незаконно вскрыли мешок или ящик с бюллетенями, когда без наблюдателей стали проводить пересчет, поскольку не понравился кандидат, которого избрали и т.д., и т.д.", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК РФ.
Она добавила, что жалобы есть, предложила создать рабочую группу по этой "очень некрасивой" ситуации и в максимально короткие сроки детально разобраться, собрать все факты по нарушениям.
"Будем рекомендовать направить туда следственные органы и распустить комиссию, если подтвердятся все факты по итогам работы группы", - заключила Памфилова.
В единый день голосования 10 сентября в Москве прошли выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли более 7,5 тыс. кандидатов.