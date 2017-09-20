Памфилова не исключила роспуска ТИК Тимирязевского района Москвы за нарушения на выборах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК России Элла Памфилова предложила создать рабочую группу в связи с поступившими жалобами на нарушения в ходе выборов в Тимирязевском районе Москвы и не исключила, что по итогам ее работы территориальная избирательная комиссия этого района будет распущена.

"Что касается выборов в Тимирязевском районе, на мой взгляд, предварительно могу сказать ... там имело место применение административного ресурса со стороны местных управ или префектур, когда незаконно вскрыли мешок или ящик с бюллетенями, когда без наблюдателей стали проводить пересчет, поскольку не понравился кандидат, которого избрали и т.д., и т.д.", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК РФ.

Она добавила, что жалобы есть, предложила создать рабочую группу по этой "очень некрасивой" ситуации и в максимально короткие сроки детально разобраться, собрать все факты по нарушениям.

"Будем рекомендовать направить туда следственные органы и распустить комиссию, если подтвердятся все факты по итогам работы группы", - заключила Памфилова.

В единый день голосования 10 сентября в Москве прошли выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли более 7,5 тыс. кандидатов.