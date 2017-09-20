После выборов 24 партии получили мандаты депутатов и руководителей разного уровня

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. По итогам единого дня голосования 24 партии получили мандаты депутатов и руководителей различного уровня, больше всего мандатов - у "Единой России", из непарламентских партий лидирует "Яблоко". Такие данные привела председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Центризбиркома в среду.
"По итогам единого дня голосования 24 политические партии получили мандаты депутатов и глав различного уровня. "Единая Россия" получила 27324 мандата. На втором месте - КПРФ - 1648 мандатов. "Справедливая Россия" получила 946 мандатов, ЛДПР - 748", - отметила глава ЦИК.
Из непарламентских партий больше всех мандатов - 209 - получила партия "Яблоко", заняв пятое место. Кандидаты-самовыдвиженцы получили 5425 мандатов, представители общественных организаций - 14.
Кроме того, по данным ЦИК, "Патриоты России" и партия "Родина" получили по 62 мандата каждая, Партия роста - 31 мандат, Коммунисты России - 27 , Аграрная партия России - 18, Российская партия пенсионеров за справедливость - 15 мандатов. Остальные партии получили от 2 до 5 мандатов.
Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней было замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.