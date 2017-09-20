Медведев и премьер Лаоса встретятся 26 сентября в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 сентября в Москве проведет переговоры с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который будет находиться в России с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба российского кабинета министров.

"В ходе встречи главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-лаосских отношений, перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия, расширение гуманитарных связей", - говорится в сообщении.

Планируется подписание ряда совместных документов, добавили в правительстве РФ.