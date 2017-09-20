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Путин заявил, что доволен результатом губернаторских выборов

Политика
20 сентября, 14:16 дата обновления: 20 сентября, 15:14 UTC+3

Глава государства предостерег избранных глав регионов от несбалансированных расходов из бюджетов

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© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен результатами губернаторских выборов в единый день голосования 10 сентября, в ходе которых победили поддержанные им кандидаты.

"Должен сказать, что меня результат [губернаторских выборов] порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность", - заявил он на встрече с вновь избранными главами регионов.

Глава государства добавил, что подавляющее большинство победивших кандидатов получили более 60% голосов. "Это большой уровень доверия и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас", - уверен президент. По его словам, для развития регионов уже многое сделано. "Но гораздо больше предстоит сделать: начата реконструкция моста в Ярославле, построено жилье для пострадавших от пожаров в Бурятии, есть движение положительное в таких значимых сферах, как здравоохранение, ЖКХ, образование", - добавил Путин.

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Президент подчеркнул, что среди победивших кандидатов есть и опытные чиновники, и молодые люди, которые "получили тоже весьма заметную поддержку со стороны людей". "Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, что люди очень надеются, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны", - считает глава государства.

Формирование новых команд

Путин отметил, что формирование новых команд избранных губернаторов должно проходить в открытой и понятной форме. "Мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Начали это в свое время с АСИ [Агентство стратегических инициатив] и по некоторым другим направлениям сделали это. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована. Я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд тоже будете прибегать к такой открытой, понятной для людей форме привлечения в органы власти и управления", - сказал российский лидер.

Как отметил президент, молодые люди в регионах должны понимать, чувствовать и видеть, что социальный лифт работает "вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей".

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По словам Путина, люди должны четко понимать, что их карьерный рост связан с их деловыми качествами, уровнем подготовки, а также желанием и умением работать.
"Вот руководство администрации президента здесь присутствует и знает, и в правительстве тоже знают, что у них есть такое поручение: организовать такую работу на федеральном, общенациональном уровне. Мы очень рассчитываем на то, что вы организуете такую же работу и на региональном", - сказал президент.

Расходы из региональных бюджетов

Глава государства предостерег губернаторов от несбалансированных расходов из региональных бюджетов. Он отметил, что регионы временами прибегают к использованию налоговых поступлений будущих периодов. "Я обращаю внимание, уважаемые коллеги, такой способ закрытия текущих дырок путем получения будущих поступлений - он очень спорный", - сказал президент. "Вот губернатор поменялся, а ему что делать?" - поставил он риторический вопрос.

"Нужно посерьезнее!" - призвал Путин. "Я прошу вас очень внимательно к этому относиться, а правительство должно наблюдать внимательно и регулировать", - призвал глава государства.

10 сентября в единый день голосования выборы разного уровня прошли в 82 субъектах России, в 17 регионах избрали губернаторов и глав республик. Один из кандидатов был избран посредством голосования в парламенте.

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