МИД РФ выразил протест в связи с актами вандализма в отношении памятников в Польше

Стали известны имена кандидатов на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFProСпорт 20 сентября, 15:37
Преемственность: россиянин Алексей Сорокин избран в главный руководящий орган ФИФАСпорт 20 сентября, 15:31
"Матильду" покажут в Новосибирске на месяц раньше всероссийской премьерыКультура 20 сентября, 15:25
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"Экономика и бизнес 20 сентября, 15:20
МПК может дисквалифицировать на два года атлетов за махинации с классификациямиСпорт 20 сентября, 15:13
ЦБ предоставит средства Бинбанку для поддержания его ликвидностиЭкономика и бизнес 20 сентября, 15:02
"Реал" продлил контракт с французским футболистом Бензема до 2021 годаСпорт 20 сентября, 15:00
Буре: переведенным в фарм-клуб игрокам ЦСКА пойдет на пользу выступление в ВХЛСпорт 20 сентября, 14:59
Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве в 2018 годуКультура 20 сентября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия выражает решительный протест в связи с серией актов вандализма в отношении памятников советским воинам в польских Варшаве, Ольштыне и Сосновце и требует наказания виновных. Об этом заявили в среду в МИД РФ.
"Выражаем решительный протест в связи с имевшей место на днях чередой актов вандализма в отношении мемориалов советских воинов в Польше, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - В городе Сосновец (Силезское воеводство) неизвестными была выломана и похищена металлическая плита с именами захороненных в братской могиле военнослужащих. В Варшаве, на кладбище-мавзолее воинов Красной армии, и Ольштыне (Варминьско-Мазурское воеводство) хулиганы осквернили места памяти тех, кто в борьбе с нацизмом погиб в том числе и за то, чтобы поляки могли жить сегодня".
В министерстве отметили, что подобные акты в Польше приобретают повальный характер "при недвусмысленном попустительстве официальной Варшавы, одобряющей сносы советских/российских мемориальных объектов".
"Требуем от польских властей устранения последствий кощунственных действий вандалов, приведения памятников в порядок, установления и наказания виновных, - подчеркнули в МИД РФ. - К этому их обязывают действующие в мемориальной сфере российско-польские соглашения, нормы общечеловеческой морали, претензии на статус цивилизованного государства".