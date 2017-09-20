МИД РФ выразил протест в связи с актами вандализма в отношении памятников в Польше

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия выражает решительный протест в связи с серией актов вандализма в отношении памятников советским воинам в польских Варшаве, Ольштыне и Сосновце и требует наказания виновных. Об этом заявили в среду в МИД РФ.

"Выражаем решительный протест в связи с имевшей место на днях чередой актов вандализма в отношении мемориалов советских воинов в Польше, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - В городе Сосновец (Силезское воеводство) неизвестными была выломана и похищена металлическая плита с именами захороненных в братской могиле военнослужащих. В Варшаве, на кладбище-мавзолее воинов Красной армии, и Ольштыне (Варминьско-Мазурское воеводство) хулиганы осквернили места памяти тех, кто в борьбе с нацизмом погиб в том числе и за то, чтобы поляки могли жить сегодня".

В министерстве отметили, что подобные акты в Польше приобретают повальный характер "при недвусмысленном попустительстве официальной Варшавы, одобряющей сносы советских/российских мемориальных объектов".

"Требуем от польских властей устранения последствий кощунственных действий вандалов, приведения памятников в порядок, установления и наказания виновных, - подчеркнули в МИД РФ. - К этому их обязывают действующие в мемориальной сфере российско-польские соглашения, нормы общечеловеческой морали, претензии на статус цивилизованного государства".