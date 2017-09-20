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Глава Мордовии назначил экс-посла РФ в США сенатором от правительства региона

Политика
20 сентября, 16:03 UTC+3 ТАСС

О возможном наделении Сергея Кисляка полномочиями представителя от исполнительной власти Мордовии в Совете Федерации сообщалось еще в августе 2017 года

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ТАСС, 20 сентября. Глава Мордовии Владимир Волков подписал указ о назначении бывшего посла России в США Сергея Кисляка членом Совета Федерации, представителем от исполнительной власти республики. Об этом в среду сообщили в аппарате главы республики.

"Указ о наделении полномочиями сенатора экс-посла России в США Сергея Кисляка подписан 19 сентября. Согласно документу, глава Республики Мордовия решил наделить полномочиями члена Совета Федерации Кисляка Сергея Ивановича с 20 сентября", - сказали в аппарате правительства республики.

О возможном наделении Кисляка полномочиями представителя от исполнительной власти Мордовии в Совете Федерации Волков заявлял еще в августе 2017 года в ходе своей избирательной кампании.

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