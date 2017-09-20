Глава Мордовии назначил экс-посла РФ в США сенатором от правительства региона

"Рубин" обыграл "Оренбург" и вышел в 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 20 сентября, 17:04
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с УкраинойЭкономика и бизнес 20 сентября, 16:59
"Томь" обыграла "Краснодар" и вышла в 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 20 сентября, 16:59
Путин пообещал повысить МРОТЭкономика и бизнес 20 сентября, 16:53
Учитель просит представителей МВД выступить на ТВ в защиту "Матильды"Культура 20 сентября, 16:45
Есмантович: ХК ЦСКА переводом в фарм-клуб дает практику не попадающим в состав игрокамСпорт 20 сентября, 16:23
Цена не будет определяющим фактором при выборе инвестора 33 зданий Москворецкой набережнойМосква 20 сентября, 16:19
Рош ха-Шана: как евреи отмечают Новый год и почему он станет 5778-мОбщество 20 сентября, 16:18
Вернуть зрение за 10 минут: революционная технология нижегородских офтальмологовВ стране 20 сентября, 16:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 сентября. Глава Мордовии Владимир Волков подписал указ о назначении бывшего посла России в США Сергея Кисляка членом Совета Федерации, представителем от исполнительной власти республики. Об этом в среду сообщили в аппарате главы республики.
"Указ о наделении полномочиями сенатора экс-посла России в США Сергея Кисляка подписан 19 сентября. Согласно документу, глава Республики Мордовия решил наделить полномочиями члена Совета Федерации Кисляка Сергея Ивановича с 20 сентября", - сказали в аппарате правительства республики.
О возможном наделении Кисляка полномочиями представителя от исполнительной власти Мордовии в Совете Федерации Волков заявлял еще в августе 2017 года в ходе своей избирательной кампании.