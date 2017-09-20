Медведев посетит Китай в конце октября - начале ноября

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Китай состоится в конце октября - начале ноября. Об этом сообщил журналистам по итогам межправкомиссии по топливно-энергетическому сотрудничеству вице-премьер Аркадий Дворкович.

"В конце октября - начале ноября", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.