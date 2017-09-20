Источник: представительство в СФ от глав регионов обновится не менее чем на 30%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Представительство в Совете Федерации от глав регионов, избранных в единый день голосования 10 сентября, обновится не менее чем на 30%. Об этом ТАСС сообщил источник в верхней палате парламента.

"Где-то процентов на 30 состав обновится, если говорить о губернаторах. В Заксобраниях - еще не известно, [их] заседания еще не прошли", - сказал источник.

При этом он уточнил, что есть данные по Саратовской области, Заксобрание которой делегировало в Совфед Людмилу Бокову, ранее представлявшую в верхней палате российского парламента исполнительную власть региона. Глава этого субъекта РФ Валерий Радаев назначил своим представителем в СФ начальника УВД Саратовской области, генерал-лейтенанта Сергея Аренина. Таким образом, Совфед покидает представитель Саратовской области Олег Алексеев.

По данным собеседника агентства, Совфед после выборов покидают первый зампред комитета по обороне и безопасности Александр Чекалин, представлявший исполнительную власть Удмуртской Республики, первый зампред комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Катанандов от главы Карелии, Олег Казаковцев, представляющий губернатора Кировской области. Кроме того, продолжил он, "будет замена представителя от Адыгеи - придет начальник управления ФСБ по Адыгее (Олег Селезнев - прим. ТАСС)". "От Карелии, Удмуртии, Мордовии, Севастополя будут новые люди", - отметил собеседник агентства.

Среди новых лиц, которые придут в Совфед, - бывший посол России в США Сергей Кисляк (Мордовия), экс-главком ВКС Виктор Бондарев (Кировская область). Оба они уже назначены сенаторами.

По итогам выборов останутся в СФ представители от губернаторов Пермского края (Андрей Климов), Томской (Виктор Кресс), Свердловской (Эдуард Россель), Калининградской (Олег Ткач) областей.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала журналистам, что состав верхней палаты парламента изменится после сентябрьских выборов по представителям 6-7 регионов.

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ - от законодательной и исполнительной ветвей власти.

Сенатором от Заксобрания региона может быть только депутат этого регионального законодательного (представительного) органа власти. Что касается сенаторов от исполнительной власти субъектов РФ, то избранный руководитель региона делегирует в верхнюю палату российского парламента одного из вошедших в список претендентов на сенаторский пост, с которым кандидат в губернаторы шел на выборы.

Выборы 10 сентября

Единый день голосования 10 сентября охватил практически всю территорию страны: выборы разных уровней прошли в 82 из 85 регионов России, исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

В 16 регионах (Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе) жители выбирали глав субъектов. Главу Адыгеи выбирали депутаты республиканского парламента.

В шести субъектах РФ (в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях) избирали депутатов Законодательных собраний.