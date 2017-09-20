Захарова считает, что актера Моргана Фримена подставили

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что известного актера Моргана Фримена, призвавшего в видеоролике американцев защищаться от России, подставили, и подлинные инициаторы этой истории станут скоро известны. Такое мнение она выразила в среду на своей странице в Facebook.

"Моргана Фримена подставили так же, как в свое время подставили Колина Пауэлла [госсекретарь США в 2001-2005 гг.]. Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства, - отметила она. - А вот кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки [5 февраля 2003 г. на заседании СБ ООН Пауэлл в качестве доказательства наличия в Ираке оружия массового уничтожения продемонстрировал пробирку с белым порошком. В ней якобы находились образцы химоружия, обнаруженного в Ираке, что, по мнению главы Госдепа, являлось обоснованием необходимости военной операции против Багдада. В итоге химоружия в этой стране найдено не было]".

При этом Захарова добавила, что миф о "российской угрозе" уже не в первый раз используется для достижения неких целей.

"Недавно стало известно, что при прежней администрации [Барака] Обамы по тайному решению суда велась прослушка главы предвыборного штаба [Дональда] Трампа Пола Манафорта, - напомнила она. - Прослушка велась до и после выборов. Понимаете, причем тут Россия? Правильно - легитимизация предвыборного беззакония".

Как указала официальный представитель МИД РФ, "без внешнего фактора все банально превратилось бы в новый Уотергейт [скандал с попыткой прослушивания в штаб-квартире Демократической партии в отеле "Watergate" в Вашингтоне в период президентской кампании 1972 г.], а с наличием "зарубежного вмешательства" история развивается в русле национальной безопасности".