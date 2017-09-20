Патрушев обсудил развитие ВТС с секретарем Совбеза Узбекистана

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан готовы укреплять военно-техническое сотрудничество. Такая готовность была подтверждена в ходе российско-узбекистанских консультаций по вопросам безопасности, которые провели в Ташкенте секретарь СБ РФ Николай Патрушев и секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Совбеза РФ.
"Стороны подтвердили готовность укреплять военно-техническое сотрудничество, отметили важность активизации взаимодействия по линии специальных служб, дальнейшего расширения сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, ШОС и СНГ", - говорится в сообщении.
На консультациях обсуждались перспективы дальнейшего российско-узбекистанского сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и в миграционной сфере, в том числе в рамках договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося 4-5 апреля этого года государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию. "Отдельное внимание уделено обстановке в Центральной Азии и ситуации в Афганистане", - добавили в СБ РФ.