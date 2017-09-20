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Овсянников: новый сенатор от Севастополя будет представлять интересы военнослужащих

Политика
20 сентября, 18:04 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 20, сентября. /ТАСС

Глава Севастополя назвал "правильным решением" назначение сенатора, "понимающего реальную картину дел и имеющего возможность взаимодействия с Министерством обороны"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Новый сенатор от Севастополя будет представлять в Совете Федерации интересы действующих и бывших севастопольских военнослужащих. Так в среду в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников прокомментировал назначение в Совет Федерации заместителя командующего ЧФ РФ Валерия Куликова.

"Учитывая, что ряд вопросов касается прав и интересов как действующих военнослужащих, так и бывших военнослужащих, <…> наличие сенатора, понимающего реальную картину дел и имеющего возможность взаимодействия с Министерством обороны, защищать интересы города, мне кажется, это правильное решение", - сказал Овсянников.

Он напомнил, что о защите интересов бывших военнослужащих Украины, которые не продолжили взаимоотношения c Минобороны РФ, говорил президент РФ Владимир Путин во время визита в Севастополь 18 августа. В частности, речь шла о пенсиях, жилье, регистрации по месту жительства таких людей.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Овсянников, Дмитрий Владимирович
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