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Губернатор: в Новгородской области не хватает кадров для решения управленческих задач

Политика
20 сентября, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Андрей Никитин назвал приоритетной задачу поиска кадров

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Властям Новгородской области не хватает кадров для решения управленческих задач в регионе. Об этом избранный губернатор области Андрей Никитин сообщил в среду, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главами субъектов, победивших на выборах 10 сентября.

"В регионе существует очень серьезный дефицит на государственной службе и муниципальной службе тех людей, которые готовы решать задачи так, как требует современная экономика и граждане… Задача кадров для меня сегодня - один из приоритетов", - сказал Никитин.

Ранее в ходе встречи Путин призвал избранных губернаторов к формированию их новых команд "в открытой и понятной форме". Он отметил, что публичный отбор кандидатов по различным направлениям деятельности себя хорошо зарекомендовал и оказался "понятной для людей формой привлечения в органы власти и управления".

Никитин сообщил, что воспользовался опытом Агентства стратегических инициатив, которое он возглавлял ранее, по открытому отбору кадров на управленческие позиции при поиске руководителя промышленного блока правительства Новгородской области.

"Долго его (специалиста) искали, подбирали почти год. Когда сделали открытый отбор, пришло около 200 заявок. [Выбрали] 20 компетентных людей со всей страны - из Москвы, Новгорода, из Петербурга, из других регионов, и мы смогли подобрать лучшего в открытом режиме", - пояснил он.

Во время беседы с главой государства Никитин рассказал, как в регионе решаются проблемы с повышением компетентности чиновников.

Так, по словам избранного губернатора, внедряется формат проектного управления в госслужбе, и проводится обучение целых команд управленцев различных уровней.

Обучение командой

В правительстве региона ТАСС рассказали, что этим летом в московской школе управления "Сколково" прошли специальные курсы три из пяти команд чиновников из моногородов Новгородской области. По результатам обучения главы поселений, их заместители и предприниматели-инвесторы представили проекты по развитию своих территорий.

Например, в рамках программы "5 шагов благоустройства" в поселке Парфино построят универсальную спортивную площадку, отремонтируют здание под центр здоровья, в местной школе заменят окна, а в перспективе намерены создать развлекательный парк.

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Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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