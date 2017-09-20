Грызлов: попытки Киева получить новые виды оружия не помогают урегулированию в Донбассе

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МИНСК, 20 сентября. Попытки Киева наращивать свой арсенал не способствует процессу мирного урегулирования в Донбассе. Об этом по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
"Особый статус Донбасса - основа политического урегулирования. Вместо этого правящими кругами Украины предпринимаются попытки приобрести новые виды летального оружия. Что является шагом, абсолютно бесполезным для политического урегулирования конфликта", - отметил Грызлов.
Киев не принимает никаких мер по продлению закона о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей, заявил Грызлов.
"Возникает вопрос, почему со стороны Киева нет действий по продлению и качественному обновлению закона об особом статусе отдельных районов Донбасса, срок действия которого истекает в октябре, - заявил он в среду после очередного заседания группы в Минске. - Минские соглашения базируются на том, что такой закон должен быть и действовать на постоянной основе".
В этой связи Грызлов вновь подчеркнул, что "особый статус Донбасса - основа политического урегулирования".