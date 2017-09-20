Лавров: сила может применяться миротворцами ООН только для самообороны и защиты мандата

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Россия призывает с осторожностью относиться к усилению мандата миротворческих миссий ООН.

Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по миротворчеству.

"Мы с большой осторожностью относимся к усилению мандатов миротворческих миссий, - отметил глава МИД РФ. - Сила может применяться голубыми касками только для самообороны и для защиты мандата".

По его словам, имеющийся опыт наделения миротворцев дополнительными силовыми полномочиями, например, в Демократической Республике Конго и Мали, пока не убедил в том, что "повышенные жертвы, которые приносят миротворцы в принудительных операциях, оправданы достигнутыми на земле результатами".

"Силовые мандаты, если и сохранять такую опцию, должны самым тщательным образом калиброваться под конкретную ситуацию", - подчеркнул Лавров.

Также, по словам министра, Россия не приемлет попыток расширительного подхода к использованию информации, собранной при проведении разведки для миротворческих миссий ООН. "С недавних пор модным направлением, активно продвигаемым секретариатом и группой поддержки из числа некоторых стран, стала так называемая разведка в миротворчестве, - сказал он. - Конечно, операции по поддержанию мира - это прежде всего военные подразделения, развернутые в регионах, где имеются угрозы безопасности. В таком случае им, безусловно, не обойтись без соответствующей рекогносцировки местности".

"Хотя и здесь остро стоит вопрос о том, как будет контролироваться полученная информация, как будет сохраняться ее конфиденциальность. Однако расширительного ее толкования, гибкого применения разведки мы не приемлем", - подчеркнул глава МИД РФ.

Реформирование миротворчества ООН

Россия приветствует дискуссию по реформированию миротворчества ООН, также отметил Лавров. "Мы приветствуем инициативу Эфиопии по проведению заседания [Совета Безопасности ООН] по теме реформирования миротворчества ООН, - отметил глава МИД РФ. - Деятельность ООН на миротворческом направлении требует адаптации к современным международным реалиям".

По его словам, новые задачи в области миротворчества требуют "всестороннего обсуждения государствами-членами и секретариатом [ООН] с целью выработки последовательных и сбалансированных подходов к преодолению фрагментарного характера политико-правовой базы, разработки соответствующих доктрин, своевременной подготовки нормативных документов на базе анализа накопленного опыта".

"Принципиальная позиция России состоит в том, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться прежде всего политическими методами с опорой на национальный диалог, - обратил внимание российский министр. - Содействие созданию необходимых для этого условий должно стоять во главе угла операций по поддержанию мира".

"В полной мере сохраняет свою актуальность первый базовый принцип ооновского миротворчества - голубые каски могут быть развернуты только с согласия сторон конфликта, - подчеркнул Лавров. - Вторым столпом операций ООН по поддержанию мира является беспристрастность. Неприемлемо, чтобы миротворцы под каким-либо предлогом вставали на сторону того или иного участника конфликта".

Возможность взаимодействия между ЕС и ОБСЕ

Лавров также указал на возможность взаимодействия между ООН и ОБСЕ в рамках российской инициативы по размещению в Донбассе миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

"Есть перспективы и у взаимодействия между ООН и ОБСЕ. Такую возможность предполагает российская инициатива учредить миссию ООН по охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса", - заявил в среду Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по миротворчеству.

"Как известно, эти договоренности были единогласно одобрены в резолюции Совета Безопасности ООН 2202, и увиливать от ее выполнения нехорошо", - добавил он.

РФ готова делиться со странами Африки опытом в сфере антитеррора

Россия готова делиться с африканскими партнерами своим опытом в сфере борьбы с терроризмом, также указал Лавров. "Странам Африки приходится сталкиваться не только с внутренними проблемами и конфликтами, но и с беспрецедентным ростом террористической угрозы, резко обострившейся в результате военных авантюр в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - сказал министр.

Россия, подчеркнул он, "последовательно выступает за более эффективное содействие странам Африки в наращивании их контртеррористического потенциала". "Готовы делиться с африканскими партнерами имеющимся опытом в сфере антитеррора", - заверил министр.

По его словам, "перетекание" боевиков и оружия через Ливию на юг, в Мали, Нигер, Чад создало "многочисленные террористические угрозы в Сахаро-Сахельском регионе". "Наладилось взаимодействие ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) с "Боко харам", "Аль-Каидой в странах исламского Магриба" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). В Сомали не снижает активности "Аш-Шабаб", - отметил глава МИД РФ.