Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил обеспечить трансляцию с избирательных участков на выборах президента РФ

Политика
20 сентября, 20:23 дата обновления: 20 сентября, 20:27 UTC+3

Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте Кремля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обеспечить в ходе президентских выборов в 2018 году видеотрансляцию в режиме реального времени с избирательных участков.

Смотрите также

Песков: соцопрос о "вымышленном преемнике" говорит о доверии к кадровой политике Путина

Песков назвал "перебиранием политических четок" версии СМИ о выдвижении Путина

Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году

Соответствующее поручение опубликовано в среду вечером на сайте Кремля.

"Обеспечьте в ходе проведения выборов президента Российской Федерации в 2018 году организацию видеотрансляций в режиме реального времени с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет с избирательных участков, находящихся на территории Российской Федерации, процедур проведения голосования и подсчета голосов избирателей, а также аналогичных видеотрансляций работы территориальных избирательных комиссий", - говорится в распоряжении.

Кроме того, глава государства поручил предусмотреть финансовое обеспечение видеотрансляций, их сбора и хранения за счет федерального бюджета в 2017-2018 годах. "В объемах не менее 74 956,1 тыс. рублей в 2017 году и 2 727 857,6 тыс. рублей в 2018 году", - уточняется на сайте Кремля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
4
Лавров: сила может применяться миротворцами ООН только для самообороны и защиты мандата
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама