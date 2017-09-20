Путин поручил обеспечить трансляцию с избирательных участков на выборах президента РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обеспечить в ходе президентских выборов в 2018 году видеотрансляцию в режиме реального времени с избирательных участков.

Соответствующее поручение опубликовано в среду вечером на сайте Кремля.

"Обеспечьте в ходе проведения выборов президента Российской Федерации в 2018 году организацию видеотрансляций в режиме реального времени с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет с избирательных участков, находящихся на территории Российской Федерации, процедур проведения голосования и подсчета голосов избирателей, а также аналогичных видеотрансляций работы территориальных избирательных комиссий", - говорится в распоряжении.

Кроме того, глава государства поручил предусмотреть финансовое обеспечение видеотрансляций, их сбора и хранения за счет федерального бюджета в 2017-2018 годах. "В объемах не менее 74 956,1 тыс. рублей в 2017 году и 2 727 857,6 тыс. рублей в 2018 году", - уточняется на сайте Кремля.