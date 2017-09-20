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Жириновский отказался от мандата депутата Заксобрания Краснодарского края

Политика
20 сентября, 20:37 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 20, сентября. /ТАСС

Представительница ЛДПР уточнила, что решение о том, кто получит этот мандат, примет избирком края

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КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выдвигавшийся во главе партийного списка на выборы в Законодательное собрание Краснодарского края, отказался от доставшегося ему по итогам выборов мандата, сообщили в среду ТАСС в региональном отделении партии.

"Официальный отказ [Жириновского] есть. Он уже передан в крайизбирком", - сказала представительница ЛДПР.

Она уточнила, что решение о том, кто получит мандат, от которого отказался Жириновский, примет избирательная комиссия Краснодарского края.

В регионе 10 сентября прошли выборы депутатов краевого парламента шестого созыва. В этот раз депутатский корпус сократят для оптимизации расходов на деятельность власти со 100 до 70 депутатских мест: будет поровну одномандатников и парламентариев, избранных по партийным спискам. Барьер прохождения в Заксобрание снижен с 7% до 5%.

По итогам выборов, с учетом избранных по одномандатным округам депутатов, "Единая Россия" получила 60 мест в региональном парламенте, КПРФ и ЛДПР - по три, "Справедливая Россия" и Партия роста - по одному. Еще два места займут самовыдвиженцы.

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