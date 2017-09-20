Песков: возможные в ближайшее время контакты Путина и Эрдогана прорабатываются

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время могут провести телефонный разговор и встречу.

Детали возможных контактов глав двух государств обсуждаются, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"(Возможность контактов) прорабатывается", - сообщил он. Песков пообещал дополнительно проинформировать о деталях предстоящих бесед позднее.

Ранее в среду Эрдоган в рамках Глобального делового форума в Нью-Йорке заявил, что в понедельник рассчитывает поговорить с Путиным по телефону, а в четверг на следующей неделе намерен с ним встретиться. По словам президента Турции, он хотел бы обсудить с российским коллегой, в частности, ситуацию вокруг сирийского урегулирования, а также закупки в России комплексов С-400.