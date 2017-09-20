Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: возможные в ближайшее время контакты Путина и Эрдогана прорабатываются

Политика
20 сентября, 21:41 UTC+3 МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Президент и премьер могут провести встречу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время могут провести телефонный разговор и встречу.

Детали возможных контактов глав двух государств обсуждаются, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"(Возможность контактов) прорабатывается", - сообщил он. Песков пообещал дополнительно проинформировать о деталях предстоящих бесед позднее.

Ранее в среду Эрдоган в рамках Глобального делового форума в Нью-Йорке заявил, что в понедельник рассчитывает поговорить с Путиным по телефону, а в четверг на следующей неделе намерен с ним встретиться. По словам президента Турции, он хотел бы обсудить с российским коллегой, в частности, ситуацию вокруг сирийского урегулирования, а также закупки в России комплексов С-400.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
4
Лавров: сила может применяться миротворцами ООН только для самообороны и защиты мандата
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама