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СБ РФ: воевавшие в Сирии боевики создают "спящие ячейки" в странах Центральной Азии

Политика
20 сентября, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

По словам заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, эта проблема обсуждалась на прошедших в Ташкенте российско-узбекистанских консультациях по вопросам безопасности

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Воевавшие в Сирии боевики из Центральной Азии возвращаются в родные страны, создавая там "спящие ячейки", готовые к активным действиям в любой момент. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, слова которого передает пресс-служба СБ РФ.

"В центральноазиатские государства возвращаются боевики, воевавшие на стороне террористических группировок в Сирии, из них формируются так называемые "спящие ячейки", готовые к активным действиям в любой момент", - отметил Нургалиев.

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По его словам, эта проблема обсуждалась на прошедших в Ташкенте российско-узбекистанских консультациях по вопросам безопасности. "Эксперты подчеркнули, что обстановка в Центрально-Азиатском регионе продолжает оставаться сложной, - рассказал замсекретаря Совбеза РФ. - Во многом влияние на обеспечение безопасности в регионе оказывает ситуация в Афганистане".

Нургалиев добавил, что по итогам консультаций "по линии профильных министерств и ведомств намечено активизировать обмен оперативной и иной информации о фактах, важных для борьбы с терроризмом и экстремизмом, продолжить взаимодействие по данным направлениям в форматах Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ и региональной антитеррористической структуры ШОС".

"В целом консультации имели конструктивный характер и показали схожесть оценок экспертов двух стран, а самое главное - готовность к дальнейшему расширению взаимодействия, оперативному решению возникающих проблем, - считает замсекретаря СБ РФ. - Достигнута договоренность проведение встреч экспертов аппаратов советов безопасности России и Узбекистана сделать регулярным".

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Темы
Кризис в Сирии Сотрудничество в рамках СНГ Противодействие терроризму в России
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