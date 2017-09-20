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Замглавы МИД РФ объяснил, почему Москва не поддержала декларацию Вашингтона о реформе ООН

Политика
20 сентября, 23:38 UTC+3

Геннадий Гатилов пояснил, что Россия выступает против навязывания странам "готовых рецептов"

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Россия не подписала предложенную США декларацию о реформе ООН, так как считает, что этот процесс должен быть результатом межправительственных переговоров, и выступает против навязывания странам готовых решений. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

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"Во-первых, нас не устраивало то, как это начиналось. Это все было сделано достаточно кулуарно и с таким подтекстом, что "вот мы подготовили документ, если вы его подписываете, то вы становитесь участниками этого процесса, а если вы не подписываете, то вы за бортом", - сказал собеседник агентства. "Так мы дело не готовы вести, поэтому мы не стали участвовать в этом мероприятии", - отметил он.

По его словам, согласование документов о реформировании ООН "должно происходить в рамках межправительственных переговоров", а конечное решение "должно оставаться за государствами-членами без каких-либо попыток навязывания им готовых рецептов". "Вот против этого мы возражаем", - подчеркнул Гатилов.

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Персоны
Гатилов, Геннадий Михайлович
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