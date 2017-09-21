Премьеры РФ и Финляндии встретятся в Петербурге и откроют культурный форум

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министры России и Финляндии Дмитрий Медведев и Юха Сипиля в четверг проведут переговоры в Санкт-Петербурге и откроют форум "100 образов культуры".

Культурный форум

18-й Российско-финляндский культурный форум, который пройдет в северной столице 21-23 сентября, станет одним из пунктов программы празднования векового юбилея государственной независимости Финляндии. Как сообщил сотрудник аппарата правительства РФ, главы кабинетов министров двух стран выступят на открытии форума, тема которого - "100 образов культуры".

Мероприятие проводится ежегодно, поочередно в Финляндии и в России, в нем принимают участие представители парламентов, министерств образования, культуры, иностранных дел, регионального развития, члены творческих союзов и общественных организаций, представители российских и финляндских учреждений культуры и искусства. За годы работы форума выполнено более 800 совместных проектов.

Каждый год по итогам форума две страны выделяют стартовое финансирование на реализацию новых российско-финляндских проектов - по 10 с каждой стороны. В 2017 году на эти цели будет выделено €50 тыс. с финской стороны и 3 млн рублей - с российской. Ожидается, что в 2017 году российские партнеры выдвинут 140 проектных предложений, финские партнеры - 30.

Представитель российского кабмина привел несколько примеров культурного взаимодействия Москвы и Хельсинки. Так, на ноябрь запланированы гастроли в Финляндии Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П.Осипова, а Росархивом и Национальным архивом Финляндии готовятся историко-документальная выставка "Россия и Финляндия: образы революции, образы независимости, образы войны и мира. 1917-1920", презентация сборника документов "Россия и Финляндия: от противостояния к миру. 1917-1920 годы", международная научная конференция "От империи к республикам. Россия и Финляндия. 1917-1920 годы", издание в 2018 году российско-финляндского сборника архивных документов "Россия и независимость Финляндии. 1899-1920 годы".

Связи двух стран

Как ранее сообщала пресс-служба кабинета министров РФ, главы правительств в Санкт-Петербурге "обсудят ключевые вопросы российско-финляндского взаимодействия, рассмотрят ход реализации совместных инфраструктурных, энергетических, промышленных и высокотехнологичных проектов, обменяются мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес". Сипиля приедет в Россию по приглашению Медведева.

"Активно развиваются двусторонние торгово-экономические и инвестиционные связи, взаимодействие на государственной границе между двумя странами, межрегиональное и приграничное сотрудничество, прямые контакты между людьми", - констатировал сотрудник аппарата правительства РФ. По его данным, "наблюдавшееся с 2014 года снижение объемов товарооборота (более чем в два раза - с $19 млрд до $9 млрд в 2016 году) прекратилось во второй половине прошлого года".

"В первом полугодии 2017 объем торговли вырос на 47% - до $5,9 млрд", - сообщил представитель кабмина. Он добавил, что РФ сейчас занимает третью позицию после Германии и Швеции среди торговых партнеров Финляндии и лидирует в списке экспортеров в Финляндию.

В российском правительстве также отмечают, что "стабильным остается инвестиционное сотрудничество". Так, объем накопленных в России прямых финских инвестиций по итогам 2016 года составил $3,8 млрд, прямых российских инвестиций в Финляндии - $2,9 млрд. При этом, по экспертным оценкам, с учетом вложений финских предприятий через дочерние компании в третьих странах объем их инвестиций в России оценивается в €12 млрд.

Высокой активностью отличаются взаимные поездки граждан России и Финляндии. "Количество пересечений российско-финляндской границы остается внушительным, хотя и сократилось в последние годы: с рекордных 13 млн в 2013 году до 8,8 млн в 2016-м. По итогам 2017 ожидается рост взаимных поездок", - сказал собеседник агентства.

"Россия и Финляндия конструктивно взаимодействуют на площадке ООН, в других международных структурах, а также в региональных форматах на Севере Европы и в Арктике, таких, как Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Арктический совет, "Северное измерение", - считают в правительстве РФ. Ближайшие два года Финляндия председательствует в Арктическом совете.